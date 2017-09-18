Саакашвили: «Я гражданин Украины»

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что имеет украинское гражданство. Об этом он сказал на заседании Мостисского райсуда, где слушается его дело о незаконном пересечении государственной границы Украины, сообщает Грузия Онлайн.

"У меня украинское гражданство", - отметил он.

Общаясь с журналистами, Саакашвили подчеркнул, что польская сторона подтвердила отсутствие нарушения границы, а с украинским "пограничным совком" пора заканчивать.

Саакашвили прибыл в Мостисский райсуд на Львовщине, где слушается дело о незаконном пересечении им государственной границы Украины. Перед зданием суда его ждала толпа сторонников и противников. Последние забросали экс-губернатора Одесской области яйцами.