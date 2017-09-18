Израиль представил четырехтонный беспилотный танк

Новый сухопутный роботизированный комплекс RAMBOW - беспилотный легкий танк - представила израильская компания Meteor Aerospace на выставке и авиашоу беспилотных аппаратов в городе Ришон ле-Ционе близ Тель-Авива, сообщает ТАСС.

По словам компании-производителя, аппарат приспособлен для широкого спектра операций, включая наземные боевые действия и огневую поддержку, а также сбор разведданных и защиту границ без риска живой силе.

"RAMBOW оснащен уникальной системой электрической тяги, объединяющей инновационное энергоснабжение и технологии автономного вождения", - указала Meteor Aerospace в распространенном коммюнике. - RAMBOW и установленные на нем системы управляются дистанционно со станции через широкодиапазонное соединение".

На роботизированном комплексе могут устанавливаться тяжелый пулемет, либо другие управляемые системы или устройства в зависимости от типа миссии, он весит четыре тонны и способен брать на борт до одной тонны полезной нагрузки. Машина передает оператору видео своего окружения в режиме реального времени при помощи бортовых камер и оптической установки дальнего действия, установленной на телескопической мачте, которая может быть поднята на высоту до 3,5 метра.

Робот, размерами длинной 3,7 м и шириной 2,2 м, способен автономно передвигаться по предустановленным маршрутам, автоматически обнаруживая и объезжая препятствия. Максимальная скорость шестиколесного аппарата достигает 50 км/ч. Он способен практически бесшумно автономно преодолевать до 50 км на встроенной батарее, после чего еще 160 км он может проехать на энергии, вырабатываемой бортовым дизельным генератором, который способен во время движения заряжать аккумуляторы аппарата.