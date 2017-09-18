Суд в Москве отклонил иск племянницы Валленберга к ФСБ

Суд в Москве отказался удовлетворить иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России с требованием предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 году, сообщает Интерфакс.

"Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме", - огласила решение судья Ирина Афанасьева в понедельник.

Семья дипломата надеется получить доступ к архивным записям, сообщил "Эхо Москвы" адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Валленбергов. Позиция ФСБ по иску пока не известна, поскольку сотрудники этого ведомства, по словам его представителя, "не успели ознакомиться" с материалами дела.

Рауль Валленберг, занимавший в конце Второй мировой войны пост первого секретаря шведского посольства в Будапеште, спас от нацистов десятки тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта.

Известно, что после занятия Будапешта советскими войсками Валленберг был арестован НКВД по подозрению в шпионаже и отправлен в Москву, где содержался в Лубянской тюрьме. Из Москвы Валленберг не вернулся. Точные данные о заключении и/или смерти дипломата отсутствуют до сих пор.

Российские власти ранее утверждали, что он был казнен в июле 1947 года, однако ряд очевидцев, а также обнаруженные недавно архивные документы опровергают эту версию. По некоторым данным, Валленберг находился в советской тюрьме в годы, предшествовавшие перестройке.

Шведские власти неоднократно пытались выяснить судьбу Рауля Валленберга, однако ни одно из расследований не принесло результатов.