Соединенные Штаты «дорого заплатят», если действия администрации президента Дональда Трампа приведут к разрыву соглашения по иранской ядерной программе. Об этом в опубликованном в понедельник интервью телеканалу CNN заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«США дорого заплатят в случае выхода из соглашения, и я не считаю, что американцы хотят платить такую высокую цену за то, что не принесет им пользы», - сказал он.

Как отметил Роухани, разрыв соглашения не принесет администрации Трампа никаких результатов, а только подорвет доверие к Вашингтону со стороны международного сообщества.