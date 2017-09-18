Утечка нефти у берегов Кувейта

Утечка нефти произошла у южного побережья Кувейта в районе Рас аз-Зур, сообщает кувейтское информагентство KUNA.

По заявлению Генерального агентства по защите окружающей среды Кувейта, в настоящее время совместно с Kuwait Oil Company происходит оценка и ликвидация последствий загрязнения.

Месяц назад в этом же районе произошла еще одна утечка нефти. Тогда кувейтские СМИ сообщили, что утечка произошла из 50-километрового трубопровода, идущего от совместного с Саудовской Аравией месторождения Аль-Хафджи.