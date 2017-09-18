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Страны ЕС будут делиться газом с соседями

 

Страны Евросоюза будут обязаны делиться газом с соседями в кризисных ситуациях, начиная с предстоящей зимы, в соответствие с "законом о солидарности", одобренным Европарламентом на прошлой неделе.

Европейский совет, ранее уже утвердивший текст закона, официально одобрит его в ближайшие недели.

"Дальнейших дискуссий не будет. Это конец законодательной процедуры, и текст закона не изменится. Евросовет официально одобрит его в ближайшие недели, хотя дата принятия закона пока не назначена", - сообщил представитель ЕС.

"Принцип солидарности" в соответствии с переработанным документом означает, что в случае кризиса поставок газа в одну из стран ЕС приоритетом для ее соседей должно стать обеспечение газом домовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а не поставки собственным промышленным пользователям.

Принцип может также быть распространен на поставки газа электростанциям, если окажется, что функционирование системы энергоснабжения государства, столкнувшегося с нехваткой газа, окажется под угрозой.

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Страны ЕС будут делиться газом с соседями
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