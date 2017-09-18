Подписаться на уведомления
 

Таможня предотвратила ввоз запрещенных психотропных препаратов

 

В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета (ГТК), предотвращена попытка транспортировки морским путем из Ирана в Азербайджан большого количества психотропных препаратов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, гражданин Азербайджана Расул Гулиев, вступив в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, ввез из Ирана в Азербайджан 2180 единиц психотропного препарата Mydrax, спрятанных на территории Астары в двух мешках, и попытался скрыться. Однако был задержан сотрудниками Береговой охраны Государственной пограничной службы и Таможенного управления по защите экономических интересов на Каспийском море ГТК.

В настоящее время по факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

 

717 просмотров


Старости
Украл 250 миллионов и сбежал в Азербайджан
Украл 250 миллионов и сбежал в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 33° / 19°
19 Сен 30° / 20°
20 Сен 31° / 19°
21 Сен 32° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0309 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Посла Северной Кореи выдворили из Испании
В Баку избили водителя автобуса Видео
Экс-посол Цви Маген: «Израиль будет помогать Курдистану» мнения и оценки
В Москве расстреляли азербайджанца
Массовые аресты геев в Баку эксклюзив
Трамп и Нетаньяху обсудили Иран
Таможня предотвратила ввоз запрещенных психотропных препаратов
В Луганске прогремел сильный взрыв
Страны ЕС будут делиться газом с соседями
Утечка нефти у берегов Кувейта
Трамп пообещал «сделать ООН великой»
Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана встретятся в Баку
Роухани: «США дорого заплатят»
Суд в Москве отклонил иск племянницы Валленберга к ФСБ
Израиль представил четырехтонный беспилотный танк
Саакашвили: «Я гражданин Украины»
В Турции из-за биткоина совершили убийство
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку
Лидеры США и Китая обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи
Ильхам Алиев поздравил евреев с Новым годом
В Чечне не могут найти пропавшего певца
Крокодил съел заклинателя крокодилов в Индонезии видео
Трамп недоволен системой управления ООН
Эдвард Налбандян анонсирует возврат территорий Азербайджану! сенсационное заявление
Турция отзывает посла из Германии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться