Таможня предотвратила ввоз запрещенных психотропных препаратов

В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета (ГТК), предотвращена попытка транспортировки морским путем из Ирана в Азербайджан большого количества психотропных препаратов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, гражданин Азербайджана Расул Гулиев, вступив в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, ввез из Ирана в Азербайджан 2180 единиц психотропного препарата Mydrax, спрятанных на территории Астары в двух мешках, и попытался скрыться. Однако был задержан сотрудниками Береговой охраны Государственной пограничной службы и Таможенного управления по защите экономических интересов на Каспийском море ГТК.

В настоящее время по факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.