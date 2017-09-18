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Трамп и Нетаньяху обсудили Иран

 

В штаб-квартире ООН, на полях ее 72-й Генассамблеи, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Newsru.co.il.

Накануне этих переговоров источники в окружении главы правительства говорили, что Нетаньяху попытается убедить президента США в необходимости отмены соглашения с Ираном или, по меньшей мере, внести в него серьезные изменения.

Однако за несколько минут до встречи Дональд Трамп в своем Twitter написал: "С нетерпением жду встречи с главой правительства Нетаньяху. Мир на Ближнем Востоке будет полезен всем". Израильские обозреватели отмечают, что этот твит может говорить о том, что президент США намерен также обсудить тему палестино-израильских отношений.

Перед тем, как лидеры удалились в комнату для переговоров, Трамп заявил: "Мы прилагаем усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, и я думаю, что у нас для этого есть неплохие шансы". На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе ядерного соглашения с Ираном президент США ответил: "Вы скоро это увидите".

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