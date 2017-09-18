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Массовые аресты геев в Баку эксклюзив

Автор: Отдел информации 

В азербайджанской столице силами полиции проводятся массовые аресты представителей секс-меньшинств. Об этом сообщил ряд местных средств массовой информации. В пресс-службе МВД haqqin.az подтвердили информацию о задержаниях гомосексуалистов на центральных проспектах и улицах Баку.

Как заявили в пресс-службе, задержания были проведены после многочисленных обращений жителей столицы, направляющих жалобы на нарушение общественного порядка, спокойствия и уюта в центре Баку. Напомним, в последние годы представители секс-меньшинств, занимающихся проституцией, регулярно в вечерние часы появлялись в центре города.

По информации, в спецоперации принимали участие сотрудники Ясамальского, Насиминского, Наримановского управлений полиции. Задержаны свыше сотни человек.

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