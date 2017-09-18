Израиль только приветствует референдум по независимости Курдистана, утверждает израильский политолог, научный сотрудник Института национальных исследований проблем безопасности Тель-Авивского университета, бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген.

Комментируя haqqin.az неоднозначное отношение разных стран и разных политиков к плебисциту в Иракском Курдистане, Цви Маген однозначно заявил, что Израиль был и всегда будет на стороне курдов в их борьбе за самоопределение.

«Этот народ не имеет своей государственности, однако заслуживает строительства своего отечества. Это не значит, что Израиль дружит с кем угодно, только не с арабскими народами. У нас дружеские отношения с Иорданией, Египтом - любым государством, которое не настроено враждебно к Израилю», - сказал политолог.

Констатируя яростное противодействие курдскому референдуму со стороны иракского правительства и соседних стран, эксперт считает, что это вызвано опасением распространения начавшегося в Северном Ираке процесса на другие населенные курдами страны. В Турции и Иране этого уж точно очень боятся. Однако курды надеются, что при благоприятном для них стечении обстоятельств и поддержке других заинтересованных игроков в регионе государство Курдистан может стать влиятельной силой на Ближний Восток.

«Вместе с тем соседние с Ираком страны представляют Курдистан негативным фактором, который приведет к возникновению очередного очага напряженности в регионе. Ареал расселения курдов занимает часть территории Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Ближний Восток и без того полон конфликтов, так что появление еще одного ничего особого в общей политической картине не изменит. К тому же страны - противники независимости Курдистана рассчитывают, что даже если референдум все же пройдет и будет объявлен независимый Курдистан, они постараются ограничить политические и экономические возможности нового государства с тем, чтобы оно стало малозначимым в регионе. Но вообще-то будущее Курдистана во многом зависит от противоборства между крупными игроками, выступающими за или против усиления курдского фактора.

Что же касается позиции Израиля, то курды - дружественный нам народ, которым Израиль помогал и будет помогать в будущем», - резюмировал Цви Маген.