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Брюссель поддерживает интеграцию Грузии в ЕС

 

«Евросоюз поддерживает все процессы, связанные с интеграцией Грузии в европейскую семью». Об этом сказал президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщает Грузия Онлайн.

По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча прошла 18 сентября в Нью-Йорке, куда прибыла делегация Грузии для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече обсуждались проводимые в Грузии реформы, двусторонние взаимоотношения с ЕС и ситуация на оккупированных территориях.

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