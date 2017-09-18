Брюссель поддерживает интеграцию Грузии в ЕС

«Евросоюз поддерживает все процессы, связанные с интеграцией Грузии в европейскую семью». Об этом сказал президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщает Грузия Онлайн.

По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча прошла 18 сентября в Нью-Йорке, куда прибыла делегация Грузии для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече обсуждались проводимые в Грузии реформы, двусторонние взаимоотношения с ЕС и ситуация на оккупированных территориях.