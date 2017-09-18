Известный общественный деятель и предприниматель Заре Палян на полях Шестокого форума "Армения - Диаспора" в беседе с журналистами обвинил армянские власти в противоправных действиях. Он заявил, что основал в Армении пять бизнес–проектов, которые растащили власти. Предприниматель сказал, что среди диаспоры кредит доверия армянскому правительству равен нулю: “ В армянской диаспоре все знают - власти грабят, несправедливость заполонила страну, судов и судей нет, некому решать вопросы, если у тебя проблемы. У меня в Армении были бизнес-проекты, но все у меня отняли. Где же суды, где восстановление справедливости?” На вопрос журналистов о мотивах преследования Палян ответил: “Низвержение морально–нравственных ценностей уносит нас в бездну. Это и есть основная проблема”.

Армянские СМИ, в частности издание «Аравот», отмечают, что в таком случае ни о каком развитии бизнеса в Армении не приходится говорить, а Палян продолжает: “ В Армении бизнес никогда не будет развиваться, причина тому, в первую очередь, отсутствие нравственных ценностей, порядочности и достоинства. Однако на этом фоне бросаются в глаза мегамасштабы отрицательных качеств: лжесвидетельство, несправедливость, бессовестность и лизоблюдство».