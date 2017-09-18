Дагестан стал «пилотной зоной» для азербайджанских ученых

В Дагестане заинтересовались исследованиями азербайджанских ученых из Республиканского Центра сейсмологической службы при НАН Азербайджана (РЦСС при НАНА) и уже активно используют получаемые сейсмопрогнозы. Об этом, как стало известноhaqqin.az, заявил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров на недавней научно-практической конференции в Махачкале по теме: «Опасные геологические процессы в районах крупных ГЭС».

Джафаров сделал доклад о результатах и планах выполненных работ для аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, генерал-полковника Николая Литюка по теме: «О подготовке научных работ в сфере предупреждения природных циклических рисков, характерных для территории РД, и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними».

Как выяснилось, в период с января по август этого года в рамках взаимодействия с РЦСС при НАНА, МЧС Дагестана, ГУ МЧС России по РД и ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»(г. Махачкала) азербайджанскими учеными на безвозмездной основе, в рабочем порядке регулярно представлялся сейсмопрогноз по территории Республики Дагестан и прилегающей акватории Каспия.

Эта работа выполнялась сотрудниками отдела «Комплексные геохимические исследования» РЦСС при НАНА (руководитель – Рамида Керамова, д.г.м.н. Азербайджана и России). На основе разработанных 2-х автономных «Автоматизированных технологий оперативной оценки сейсмической обстановки и оперативного сейсмопрогноза сильных землетрясений в разных регионах» проводилась ежедневная интерпретация данных сейсмофлюидодинамического (СФД) мониторинга на 26-ти объектах наблюдений в шести сейсмоактивных зонах Азербайджана в круглогодичном режиме.

«Высокий процент достоверности данного сейсмического прогноза подтвердила ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» (Махачкала) на основе регистрируемых впоследствии сейсмических событий. Участники конференции, в том числе эксперт Госдумы России по безопасности объектов ТЭК, член-корреспондент Международной инженерной академии, профессор Алексей Марчук подтвердили объективность научного подхода и наличие научной новизны в результатах исследованиях азербайджанских специалистов», - отметил Джафаров.

По его словам, в настоящее время формируются предложения по заключению соглашения о сотрудничестве и информационном обмене между МЧС России, РЦСС при НАН Азербайджана, ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» (г. Махачкала), Институтом физики Земли РАН, (г. Москва) о выполнении совместной оперативной оценки сейсмической обстановки для территории Республики Дагестан на основе методов, разработанных азербайджанскими учеными.

В заключение своего доклада заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров отметил, что считает опыт такого взаимодействия успешным. «Предлагаем определить территорию Республики Дагестан пилотной зоной для апробации и внедрения новых научных подходов и программно-технических решений по осуществлению оперативного и краткосрочного прогноза сейсмической обстановки в Республике Дагестан, а также внедрению технологий и методов обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, с последующим тиражированием положительного опыта в иные сейсмоопасные регионы России», - сказал заместитель председателя правительства Республики Дагестан.

Между тем haqqin.az не раз публиковал материалы, касающиеся прогнозов землетрясений. Этим как раз и занимается доктор геолого-минералогических наук Азербайджана и России, начальник отдела “Комплексные геохимические исследования” Республиканского центра Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (РЦСС при НАНА) Рамида Керамова. Именно ее работа в этой области наук о Земле была оценена в Дагестане, и потому РЦСС при НАН Азербайджана было предложено заниматься совместной оперативной оценкой сейсмической обстановки.

В отделе комплексных геохимических исследований под руководством Рамиды Керамовой были разработаны, протестированы и внедрены в течение 2001-2016 гг. две автономные автоматизированные технологии для оперативной оценки сейсмической обстановки в регионе и оперативного сейсмопрогноза, которые полностью оправдали себя.

Как заявила в беседе с haqqin.az Рамида Керамова, эти технологии успешно работают в том числе и для Дагестана. «В ноябре 2016 года, после моего выступления по результатам годового отчета за 2016 год, руководитель нашей организации, чл.-кор. НАНА Гурбан Етирмишли, предложил мне ознакомить с полученными результатами по оперативной оценке сейсмической обстановки на территории Дагестана коллег из дагестанского отделения единой геофизический службы РАН (ДФ ФИЦ ЕГС РАН) и Института геологии Дагестанского научного центра российской академии наук (ДНЦ РАН). После моего доклада в Махачкале, на расширенном заседании, где присутствовало также руководство ГУ МЧС РФ по Дагестану, там этой информацией заинтересовались. Мне предложили для тестирования двух технологий безвозмездно контролировать сейсмичность территории их республики до августа с.г. «В результате, из 17-ти землетрясений мы пропустили прогноз только одного, совсем слабого сейсмособытия», - сказала Рамида Керамова.

Остается надеяться, что и в Азербайджане по достоинству оценят научный прорыв отечественных ученых, которых уже привлекают к прогнозам землетрясений в соседних странах.