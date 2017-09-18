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Азербайджан осторожно относится к привлечению внешних кредитов мнения и оценки

Автор: Айдын Керимов, автор haqqin.az 

«Государственный долг делится на внешний и внутренний, он может быть размещен и в каких-то облигациях, которые продаются и населению. В этом случае люди фактически сами кредитуют государство, - сказал в интервью haqqin.az эксперт Фуад Гусейналиев. Главное – это соотношение долга к Валовому Внутреннему Продукту (ВВП)».

По словам экономиста, за январь-июнь ВВП Азербайджана составил порядка 24-25 миллиардов долларов: «В Азербайджане ситуацию с госдолгом можно назвать нормальной. Он не доходит даже до 20% ВВП. По международным стандартам, «тревожный звонок» для страны должен прозвучать, когда госдолг доходит до 50%».

Как говорит эксперт, есть разные методики подсчета. «Если взять, к примеру, подписанные кредиты, то доля долга может стать больше. Но надо учесть, что подписанный кредит – не значит использованный. Начисление долга идет с того момента, как начинают тратиться деньги. Так что повторюсь, азербайджанский долг не достигает и 20% ВВП. Это не страшно, даже при том, что в Азербайджане ранее произошла девальвация национальной валюты, а, следовательно, до этого доля долга была еще меньше. Раньше долг Азербайджана не превышал и 10%. Кроме того, происходит некоторое падение добычи нефти и сужение экономики, но, несмотря на это, ситуация с госдолгом не вызывает опасений. Это видно и по экономической политике, которая меняется в стране».

Поясняя свои слова, Гусейналиев отметил, что азербайджанское правительство уже более осторожно относится к привлечению внешних кредитов: «Власти учитывают тот момент, что из-за девальвации долг возрос с 10 до 20%, а значит нужно в будущем не допустить слишком резкий рост, который отображается в том числе и на рейтингах. Когда долг по отношению к ВВП слишком большой, то и кредиты выдают неохотнее и под большие проценты, ведь больше риска. Но Азербайджан сейчас не в «рисковой зоне».

Как отмечает Гусейналиев, украинский долг, который планируют понизить до 75% к ВВП в 2018 году, – это большая проблема: «Плохая ситуация и в Армении. Там долг превышает 50% ВВП страны».

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