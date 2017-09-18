В Нахчыване учителям повысят зарплату

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение об увеличении учебной нагрузки и заработной платы учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях НАР, знания и навыки которых оцениваются, сообщает haqqin.az со ссылкой на Naxçıvan TV.

В распоряжении отмечается, что еженедельная норма учебной нагрузки и заработная плата учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Нахчывана и получивших проходные баллы при оценке знаний и навыков, повышаются в порядке, предусмотренном законом.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.