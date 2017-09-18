Продуктовым вояжам азербайджанских граждан в Дагестан haqqin.az как-то посвятил целую серию статей – с подробным раскладом цен по ту сторону границы и примерной суммой финансового выигрыша. Таможня тогда отреагировала ужесточением правил перехода границы азербайджано-российской границы, сократив возможный вес ввозимых продуктов чуть ли не на половину. Как оказалось, азербайджанцы все равно едут отовариваться в Дербент. Потому что – выгодно!..

И тенденция постепенно становится традицией: если раньше на дагестанской стороне отоваривались жители приграничных Гусары, Хачмаза и других городов и сел, то теперь за мясом, маслом и др. туда отправляются из Баку, Гянджи и даже более дальних от границы мест.

Нaqqin.az решил промониторить цены хотя бы на мясо, в частности говядину и баранину, в Азербайджане и нескольких соседних странах. Ну так вот: у нас мясо и мясопродукты самые дорогие.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минсельхоза, стоимость говядины в нашей стране составляет от 11 манатов за килограмм говядины, а баранины - от 12 манатов.

Это, между прочим, нижний ценовой предел, на самом деле дешевле, чем за 12 с половиной ту же говядину вряд ли где купишь… А вот в Грузии за килограмм говядины просят (в пересчете на азербайджанскую валюту) от 8 манатов, баранины – от 11, в Армении, соответственно, 9 и 13 манатов, а в ближайшем российском городе Дербент вообще 7 и 9 манатов.

Почему на фоне проведенной, как заверяют чиновники, огромной работы по развитию сельского хозяйства азербайджанская говядина самая дорогостоящая в регионе, непонятно. Неужели вновь настают времена челночных экспедиций за мясом-маслом в соседние страны?

Создавшуюся «мясную» ситуацию пытался объяснить заведующий отделом развития животноводства Минсельхоза Азербайджана Габиль Абдулалиев.

«Рыночная цена формируется не только на основе спроса и предложения на конкретный товар, но и с учетом роста цен на другие товары и услуги, повышения стоимости сельскохозяйственных технологий. К примеру, на стоимости того же мяса отражаются цены на перевозки, строительные материалы, к зиме заметно дорожающие из-за необходимости утепления и ремонта фермерских хозяйств. А по птицеводству больше, чем по другим сельхозотраслям, ударила девальвация маната, так как добавки к кормам практически все импортируются. Вот и получается, что, хотя в этом году производительность мяса в стране увеличилась на 1,6%, покрыть спрос пока не удается», - поведал Г.Адулалиев.

В первую очередь, считает Г.Абулалиев, необходимо повысить производительность мяса в уже имеющихся хозяйствах, обеспечивая их в достаточном количестве кормами и усиливая профилактику заболеваемости скота. С будущего года планируется начать реализацию программы по самообеспечению страны молоком в соответствии с требованиями потребительской корзины. Большая эффективность молочной промышленности положительно отразится на производстве мяса.

«Разница в курсах национальной валюты с соседними странами - также повод к челночным поездкам за мясом. После девальвации грузинского лари из Грузии везти мясо стало невыгодно, зато c укреплением рубля повысился спрос на российскую говядину, поскольку она стала относительно дешевле и более выгодна для наших потребителей», - довольно пессимистично пояснил Г.Абдулалиев.