Охране Эрдогана не будут продавать американское оружие

Власти США отозвали предложение о поставке службам охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана американского оружия после того, как телохранители турецкого лидера устроили драку с участниками митинга против его визита. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Конгрессе.

По данным агентства, соглашение о продаже оружия оценивалось в $1,2 млн.

