В рамках визита в США президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии «Поддержка политической декларации относительно реформ ООН», проведенной в генеральном штабе этой организации.

На распространенных официальных фотографиях видно, что президент Азербайджана сидит среди мировых лидеров во втором ряду. В первом ряду сидит президент США Дональд Трамп, который выступил с громким заявлением о необходимости проведения реформ в ООН.

В частности, в своем выступлении Д.Трамп подчеркнул, что бюрократия и неэффективное управление не позволяют ООН работать в полную силу.