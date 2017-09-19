Северокорейский лидер и президент Соединенных Штатов удивительным образом совпали в своем отношении к Организации Объединенных Наций. Сессия Генеральной ассамблеи, открывшаяся в Нью-Йорке, будет в значительной степени посвящена реформированию ООН, и в рамках предварительных встреч Дональд Трамп повторил свои известные претензии к всемирной организации.

Но и Ким Чен Ын резко высказался об ООН. Понятно, что гнев лидера КНДР вызывают санкции ООН, которые он назвал «наиболее порочным, неэтичным и негуманным актом враждебности». Официальное информационное агентство Северной Кореи распространило заявление, в котором говорится, что «растущие усилия США и их вассалов использовать санкции и давление на КНДР лишь ускорят наше движение к окончательному созданию государственных ядерных сил».

Новые санкции Совбеза ООН призваны «психологически уничтожить» северокорейский народ, систему и правительство, но очевидно, что Ким Че Ына это лишь бодрит. США крайне недовольны возможностями ООН по последовательному проведению своей воли. И северокорейские санкции тут самый свежий и очевидный пример.

Последние санкции, введенные 10 сентября, пришлось значительно смягчить, иначе за них не проголосовали бы Китай и Россия. Так, первоначальный вариант предусматривал полную нефтяную блокаду Северной Кореи, что по общему убеждению, стало бы просто убийственным шагом, торпедирующим экономику этой страны. Но другие члены Совбеза, в первую очередь Китай, не готовы к последствиям такого решительного шага – волне беженцев и возможному резкому росту и без того зашкаливающей агрессивности беспокойного соседа.

Хотя президент Трамп в своем воскресном твите порадовался тому, что в результате последних санкционных мер в Северной Корее выросли очереди за горючим, радоваться пока особо нечему. Автомобильный транспорт далеко не так развит в этой стране, чтобы большинство почувствовало неудобства.

Представитель США в ООН Никки Хейли откровенно заявила, выступая в тот же день на канале CNN, что «по существу, мы исчерпали все, что мы в данный момент можем сделать в Совете Безопасности… Мы пробуем все другие возможности, которые у нас есть, однако рассматривается и множество военных вариантов». При этом дипломат заявила, что была бы рада передать дело в руки Пентагона.

А уже в понедельник Дональд Трамп в рамках предварительных переговоров о реформировании ООН выразил недовольство тем, что США приходится нести несоразмерную эффективности ООН финансовую нагрузку: американцы оплачивают 28,5% расходов организации. А они, по его словам, больше идут на рост бюрократического аппарата, чем на нужды людей. О необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций говорились многократно, но эта задача кажется неподъемной, как сама ООН. Ожидается, что в большой речи на Генеральной ассамблее Трамп постарается развить эту идею и внести конкретные предложения. В конце концов, и с Трампом, и с Ыном можно согласиться: пока «мировое правительство» очень плохо справляется со своими обязанностями.