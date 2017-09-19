Министр-азербайджанец склонил голову у мемориала «геноцида армян» в Ереване

Несколько лет назад СМИ Азербайджана писали о том, что канадский парламентарий, азербайджанец по происхождению Реза Мориди назначен на должность министра по делам науки и инноваций в самой крупной провинции Канады - Онтарио. Для справки: Мориди, специалист по ядерной энергетике, родился в азербайджанонаселенном городе Урмия в Иране, но вот уже 20 лет живет в Канаде.

Он стал первым азербайджанцем, избранным в органы власти Канады. До назначения на должность министра Мориди 6 лет был депутатом канадского парламента от Либеральной партии, представляя округ Онтарио. Мориди также является вице-президентом по науке и технологиям в Институте радиационной безопасности Канады – организации, которая содействует созданию радиационной безопасности дома, на рабочем месте, в образовательных учреждениях и в окружающей среде.

СМИ писали, что «будучи активным членом азербайджанской диаспоры, Мориди активно содействует защите интересов азербайджанской общины Канады, а также распространению информации об Азербайджане, в том числе и о нагорно-карабахском конфликте».

В зачете этого соотечественника было то, что по его инициативе в мае 2010 года перед зданием парламента провинции Онтарио в городе Торонто в честь Дня Республики Азербайджана был установлен флаг нашей страны. Также отмечалось, что в июне 2010 года, спустя 18 лет, он в составе делегации парламента Онтарио вновь посетил Баку. Отметим и то, что в Канаде проживают более 100 тысяч азербайджанцев, главным образом, выходцев из Ирана.

Как бы там ни было, во время сентябрьского визита этого канадского азербайджанца гость побывал во многих госорганах Азербайджана и даже стал почетным доктором Университета Одлар Юрды.

После отъезда из Баку Реза Мориди на своей странице в фейсбуке поделился красивыми фотографиями. Правда, почему-то имя гения Низами он написал как «Nezami». Может быть, это на персидский лад так звучит?

Но чем объяснить то, что имя народного поэта Самеда Вургуна переиначено на «Samd Vrgun». Интернет-сокращения? Но это неуважительно.

Многое прояснилось через пару недель после отъезда гостя из Баку. Выяснилось, что наш «соотечественник» в августе 2017 года успел побывать в Ереване, где посетил, кроме всего прочего, и мемориал "геноцида армян". От обязательной процедуры канадский азербайджанец не смог или не захотел отказаться - Реза Мориди возложил венок, оставил запись в книге памяти.

Интересно, что Реза Мориди информацию о своем ереванском визите в третьей декаде августа твитнул только 11 сентября. Сделано это было, по всей видимости, для того, чтобы должностные лица Азербайджана, принимавшие его, не знали о поездке канадского чиновника-азербайджанца в Ереван.

Увы, в очередной раз пришлось убедиться в истинности пословицы «Боже, спаси меня от неверных друзей, а от врагов я сам спасусь». К сожалению, в этой роли неверного друга оказался министр по делам исследований, науки и инноваций провинции Онтарио Канады Реза Мориди.