США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных

Соединенные Штаты направят в Афганистан дополнительные 3,5 тысячи военнослужащих. Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Речь идет, определенно, о более чем 3 тыс. военнослужащих. По правде сказать, я еще не подписал последние приказы, так как мы дорабатываем ряд деталей", - приводит агентство слова главы Пентагона.

О подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис сообщил журналистам 31 августа. Однако он не уточнил, сколько еще военнослужащих США перебрасывается в эту страну и какой будет их общая численность.

В результате общая численность армейского контингента Штатов составит 14,5 тыс. человек.