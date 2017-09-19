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США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных

 

Соединенные Штаты направят в Афганистан дополнительные 3,5 тысячи военнослужащих. Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Речь идет, определенно, о более чем 3 тыс. военнослужащих. По правде сказать, я еще не подписал последние приказы, так как мы дорабатываем ряд деталей", - приводит агентство слова главы Пентагона.

О подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис сообщил журналистам 31 августа. Однако он не уточнил, сколько еще военнослужащих США перебрасывается в эту страну и какой будет их общая численность.

В результате общая численность армейского контингента Штатов составит 14,5 тыс. человек.

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