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Гутерриш и Роухани поддержали ядерную сделку

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в понедельник с президентом Ирана Хасаном Роухани выполнение сделки по ядерной программе Тегерана, заключенной в 2015 году, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе всемирной организации, собеседники высказались в поддержку соглашения, критикуемого США, а также обменялись взглядами на другие вопросы.

"Генеральный секретарь и президент обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, подчеркнув важность его полного и эффективного выполнения всеми участниками. Два лидера обменялись взглядами по региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, а также инициативу Ирана по противодействию насильственному экстремизму", - говорится в сообщении по итогам встречи.

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