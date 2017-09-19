Армянская диаспора: «У Трампа серьезные связи с Азербайджаном»

«Я сильно сомневаюсь в том, что Дональд Трамп когда-нибудь признает «геноцид армян», заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am представитель армянской общины США Раффи Балян, который принимает участие в 6-ом Форуме Армения – диаспора в Ереване.

По его словам, армянская община предпринимает шаги по части признания геноцида армян, однако Трамп – не надежный человек. «У нас не было больших надежд и до выборов, когда Трамп был еще кандидатом. Сейчас он президент, и мы вновь ни на что не надеемся. Этот человек имеет серьезные экономические, финансовые связи с Турцией и Азербайджаном. Я думаю, Трамп не является тем президентом, который признает «геноцид армян», - отметил Балян.