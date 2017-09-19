В США приговорили инженера за шпионаж в пользу России

Американский инженер из Южной Каролины Грегори Аллен Джастис, работавший над военными и коммерческими спутниковыми программами, был приговорен к 5 годам тюрьмы за попытку продать России секретную информацию.

Как сообщает агентство AP в понедельник, 18 сентября, 50-летний осужденный контактировал с агентом ФБР под прикрытием, предполагая, что имеет дело с агентом российских спецслужб.

Джастис признал себя виновным в экономическом шпионаже и попытке переправить закрытую информацию за пределы США, что нарушает ряд американских и международных норм и законов.

Помимо этого, из судебных документов следует, что Джастис во время ряда встреч с агентом получил 3500 долларов, бóльшую часть которых отправил "интернет-возлюбленной", с которой никогда не встречался.