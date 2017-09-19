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Тельман Исмаилов может быть объявлен в розыск

 

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов может быть в ближайшее время объявлен в розыск в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества и убийствах. Среди прочего в нем фигурирует поджог Лианозовского рынка. Материалы принял в свое производство Следственный комитет России.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело расследуется по пяти статьям УК: 210 (организация преступного сообщества), 105 (убийство), 222 (незаконное хранение оружия), 172 (незаконная банковская деятельность), 167 (поджог). Согласно материалам дела, члены организованного преступного сообщества (ОПС), которым руководила семья Исмаиловых, на данный момент обвиняются в убийстве двух лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и в незаконной перевозке огнестрельного оружия. Однако Исмаиловых также подозревают  в убийстве еще трех лиц и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.

«В реальности число убийств, на причастность к которым проверяются Исмаиловы, перевалило за десяток», — высказал мнение источник «Росбалта». По его словам, следствию активно дает показания член ОПС Гарри Белоцерковский, являвшийся «правой рукой» Рафика Исмаилова — родного брата Тельмана, который, по версии оперативников, отвечал в семье за силовые операции, устранение различных лиц, а также поддерживал отношения с криминальным миром.

В настоящее время Рафик Исмаилов находится под стражей. Его брат Вагиф, бывший высокопоставленный сотрудник МВД, объявлен в розыск. На этой неделе были проведены обыски в коттеджах и квартирах Тельмана Исмаилова. «В деле фигурирует не только Тельман, но и его дети. Все идет к тому, что Тельмана Исмаилова в ближайшее время объявят в розыск», — высказал мнение источник агентства.

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