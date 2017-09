В складских помещениях в районе Тоттенхэм на севере Лондона произошел пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарных.



На месте в данный момент работают 120 спасателей, а также двадцать пожарных машин. Жителям находящихся рядом домов рекомендовали не открывать окна и двери.



В пожарной службе отметили, что причины пожара в данный момент устанавливаются. Информации о жертвах пока не поступало.



Absolutely terrifying RE Tottenham fire as nervous residents directly opposite factory which has now collapsed #tottenhamfire pic.twitter.com/SsvmXnKO8c