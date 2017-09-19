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Россиянин - террорист ИГИЛ задержан в Германии

 

Полиция Германии задержала 28-летнего мужчину, который, как предполагается, воевал на стороне боевиков террористической группировки "Исламское государство". Как заявила представитель прокуратуры Гамбурга, расследование открыто в отношении гражданина России чеченского происхождения, сообщает Дойче велле.

Как утверждает следствие, задержанный во время пребывания в Сирии входил в "воюющие группировки". Прочих сведений о подозреваемом прокуратура не предоставила.

Как пишет бременская газета Weser-Kurier, мужчину задержали 13 сентября.

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