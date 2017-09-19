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В Индонезии предотвратили покушение на президента

 

Полиция Индонезии предотвратила покушение на президента страны Джоко Видодо, задержав боевика с пятью "коктейлями Молотова", сообщает издание Strait Times.

31-летнего подозреваемого задержали в аэропорту Penggung города Чиребон,  провинция Западная Ява, куда президент прибыл на культурный фестиваль.

Согласно данным предварительного расследования, подозреваемый — член местной террористической группировки "Джемаа Аншарут Даула", связанной с террористической организацией "Исламское государство", отмечает издание.

По словам представителя полиции провинции Умара Суруа Фана, мужчина также имел при себе штык, пистолет для страйкбола и записку радикалистского содержания, сообщает газета со ссылкой на местные СМИ.

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