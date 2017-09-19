Подписаться на уведомления
 

В Мьянме готовы пустить беженцев-рохинджа обратно в страну

 

Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат До Аун Сан Су Чжи осудила в своей речи во вторник насилие, применяемое "всеми сторонами конфликта" в штате Ракхайн и объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа, укрывшимся в Бангладеш, вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса "верификации" их права на проживание в Мьянме, передает РИА Новости.

Аун Сан Су Чжи выступила в парламенте Мьянмы в столице страны Нейпьидо с обращением к нации по вопросу рохинджа. Первое выступление Государственного советника по этому вопросу с момента начала обострения этно-религиозного конфликта в штате Ракхайн в 2012 году транслировалось парламентским интернет-телеканалом Мьянмы в прямом эфире.

"Мы осуждаем незаконное насилие, применяемое всеми сторонами конфликта в штате Ракхайн. Все виновные в правонарушениях в ходе конфликта будут отвечать за свои деяния по всей строгости закона", — заявила Аун Сан Су Чжи. "Мы глубоко соболезнуем всем, пострадавшим в этом конфликте", — сказала она.

Говоря от лица правительства, Государственный советник заявила о приверженности властей Мьянмы восстановлению мира, безопасности, порядка и стабильности в штате Ракхайн. Касаясь судьбы 410 тысяч беженцев-рохинджа, укрывшихся в пограничных районах соседней с Мьянмой Бангладеш, Аун Сан Су Чжи заявила, что они смогут вернуться в свои дома в Ракхайне в случае подтверждения их прав на проживание в Мьянме в ходе процесса "верификации". "Мы готовы начать процесс верификации в любое время", — заявила она.

573 просмотров


Старости
В Москве расстреляли азербайджанца
В Москве расстреляли азербайджанца Обновлено
Наша погода
Сегодня 29° / 20°
20 Сен 31° / 19°
21 Сен 31° / 18°
22 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0309 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

США выделят Киеву $500 млн на оборону
Обвиняемый в убийстве российского чемпиона Аллахверянов сдался ФСБ
Ирак стягивает войска к Киркуку
В Швейцарии десятки тысяч евро спустили в унитаз
В прифронтовой полосе открыт военный городок фото
Сын Трампа хочет избавиться от круглосуточной охраны
В Мьянме готовы пустить беженцев-рохинджа обратно в страну
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
В Индонезии предотвратили покушение на президента
Россиянин - террорист ИГИЛ задержан в Германии
Сильный пожар в Лондоне Видео
Эрдоган и Столтенберг обсудили референдум в Курдистане
Тельман Исмаилов может быть объявлен в розыск
В США приговорили инженера за шпионаж в пользу России
Армянская диаспора: «У Трампа серьезные связи с Азербайджаном»
Гутерриш и Роухани поддержали ядерную сделку
США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных
Министр-азербайджанец склонил голову у мемориала «геноцида армян» в Ереване
Ын и Трамп хоронят ООН наш комментарий
В первом ряду Трамп, во втором – Ильхам Алиев фото
Охране Эрдогана не будут продавать американское оружие
США создают военную базу в Израиле
Цены на мясо в Азербайджане - самые высокие в регионе наши проблемы
В Нахчыване учителям повысят зарплату
Азербайджан осторожно относится к привлечению внешних кредитов мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться