Сын Трампа хочет избавиться от круглосуточной охраны

Сын президента США Дональд Трамп-младший просит Секретную службу избавить его от круглосуточной охраны. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Согласно их информации, старший сын главы государства попросил полностью снять охрану его и членов его семьи во время отдыха на Багамских островах в июне. Секретная служба была против, однако Трамп-младший настоял на своем. Таким образом сын президента с семьей на яхте в течение нескольких дней были предоставлены сами себе.

Теперь Трамп-младший просит агентов опекать его не 24 часа в сутки. Телекомпания не обладает сведениями о том, было ли это пожелание удовлетворено. По законам страны, сын главы государства в качестве близкого родственника вправе получить такую защиту, но не обязан прибегать к ней. Источник телекомпании назвал запрос Трампа-младшего "глупым и рискованным".

Секретная служба не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. "Мы не подтверждаем, кто именно пользуется нашей защитой во имя обеспечения безопасности самих лиц, находящихся под нашей охраной, и членов их семей", - заявили CNN в Секретной службе.