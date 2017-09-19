Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередного нового жилищного комплекса, построенного на территории одного из подразделений войск Противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных в прифронтовой зоне, и ознакомились с созданными для военнослужащих условиями, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Руководство Министерства обороны также осмотрело на территории солдатскую казарму, столовую, классные комнаты, кухню, продовольственные и вещевые склады, прачечную, а также другие служебные и административные помещения.

Затем Министр обороны осмотрел боевую технику на позициях, поставил соответствующие задачи перед личным составом в связи с деятельностью войск и другими вопросами по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов.