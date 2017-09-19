Ирак стягивает войска к Киркуку

Ирак стягивает военную технику к пригородам Киркука, сообщают иракские СМИ. Сообщается, что к этому, расположенному на севере Ирака, городу было также переброшено шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби".

Согласно информации, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" может участвовать в военных операциях в Киркуке в случае проведения референдума о независимости в этом городе.

Такое решение было принято после того, как центральное правительство в Багдаде сняло с должности главу совета провинции Киркук, поддержавшего участие этого города в референдуме о независимости Курдской автономии.

Напомним, что накануне Верховный федеральный суд Ирака запретил проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что Ирак не позволит провести референдум о независимости Курдской автономии, так как это может привести к расколу страны.

Аль-Абади также призвал население Курдской автономии бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на 25 сентября. Премьер отметил, что проведение референдума в Курдской автономии Ирака станет началом новых проблем в регионе.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума. Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.