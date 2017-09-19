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Обвиняемый в убийстве российского чемпиона Аллахверянов сдался ФСБ

 

Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался правоохранительным органам.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Ранее Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. 

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с МВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной», — сказал представитель пресс-службы, добавив, что сейчас обвиняемый дает показания следователям. 

Как отмечает региональный главк СК, после допроса Аллахверанова доставят в хабаровский СИЗО-1.

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