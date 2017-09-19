США выделят Киеву $500 млн на оборону

Законопроект о дополнительном финансировании Пентагона США, который накануне был одобрен сенатом, предполагает выделение $500 млн на поддержку Украины. Об этом написал президент Петр Порошенко на странице в Facebook.

«Только что Сенат США одобрил проект „Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год“. Законопроект предусматривает выделение $500 млн на поддержку Украины в сферах безопасности и обороны», — отмечается в сообщении украинского лидера.

Он также добавил, что законопроект разрешает поставку Киеву летального вооружения оборонительного характера и предполагает возможность траты оборонного бюджета США на оказание медицинской помощи раненым украинским военнослужащим в учреждениях в Штатах. Порошенко уточнил, что Пентагон намерен предоставить Украине: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.