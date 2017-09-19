Подписаться на уведомления
 

США выделят Киеву $500 млн на оборону

 

Законопроект о дополнительном финансировании Пентагона США, который накануне был одобрен сенатом, предполагает выделение $500 млн на поддержку Украины. Об этом написал президент Петр Порошенко на странице в Facebook.

«Только что Сенат США одобрил проект „Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год“. Законопроект предусматривает выделение $500 млн на поддержку Украины в сферах безопасности и обороны», — отмечается в сообщении украинского лидера.

Он также добавил, что законопроект разрешает поставку Киеву летального вооружения оборонительного характера и предполагает возможность траты оборонного бюджета США на оказание медицинской помощи раненым украинским военнослужащим в учреждениях в Штатах. Порошенко уточнил, что Пентагон намерен предоставить Украине: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

50 просмотров


Старости
В Москве расстреляли азербайджанца
В Москве расстреляли азербайджанца Обновлено
Наша погода
Сегодня 29° / 20°
20 Сен 31° / 19°
21 Сен 31° / 18°
22 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0309 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

США выделят Киеву $500 млн на оборону
Обвиняемый в убийстве российского чемпиона Аллахверянов сдался ФСБ
Ирак стягивает войска к Киркуку
В Швейцарии десятки тысяч евро спустили в унитаз
В прифронтовой полосе открыт военный городок фото
Сын Трампа хочет избавиться от круглосуточной охраны
В Мьянме готовы пустить беженцев-рохинджа обратно в страну
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
В Индонезии предотвратили покушение на президента
Россиянин - террорист ИГИЛ задержан в Германии
Сильный пожар в Лондоне Видео
Эрдоган и Столтенберг обсудили референдум в Курдистане
Тельман Исмаилов может быть объявлен в розыск
В США приговорили инженера за шпионаж в пользу России
Армянская диаспора: «У Трампа серьезные связи с Азербайджаном»
Гутерриш и Роухани поддержали ядерную сделку
США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных
Министр-азербайджанец склонил голову у мемориала «геноцида армян» в Ереване
Ын и Трамп хоронят ООН наш комментарий
В первом ряду Трамп, во втором – Ильхам Алиев фото
Охране Эрдогана не будут продавать американское оружие
США создают военную базу в Израиле
Цены на мясо в Азербайджане - самые высокие в регионе наши проблемы
В Нахчыване учителям повысят зарплату
Азербайджан осторожно относится к привлечению внешних кредитов мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться