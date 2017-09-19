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Эльман Рустамов о судьбе маната

 

Правительство Азербайджана не видит особых рисков для курса маната, сказал во вторник журналистам председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

"Сегодня манат находится в режиме плавающего курса. Позитивный тренд обычно формируется за счет профицита счета текущих операций платежного баланса. К слову, на сегодня мы ожидаем, что профицит текущего счета составит около полтора - двух миллиардов долларов.

Важный вопрос заключается в том, насколько укрепление маната будет соответствовать экономической стратегии, в особенности разветвлению экспорта. Но пока мы таких рисков не видим", - сказал Рустамов.

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