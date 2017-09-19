В последние месяцы азербайджанские журналисты, по долгу службы бывающие в командировках за рубежом и сталкивающиеся в этих поездках с армянскими журналистами, все чаще слышат от них вопросы: а чем занимается в Баку Сюзан Джагинян, как к ней относятся в Азербайджане? Итог таких разговоров один – ереванские журналисты заявляют о том, что Сюзан Джагинян для них и для Армении не представляет интереса. Но зачем тогда задавать такие вопросы? И зачем оказывать давление на близких Джагинян, оставшихся в Ереване?

Напомним, что Сюзан Джагинян уже много месяцев живет в Азербайджане, занимается правозащитной и журналисткой деятельностью, пишет разоблачающие материалы о правящем в Ереване режиме. И если, как говорят армянские коллеги, ее деятельность остается без внимания в Армении, то у нее не стали бы отнимать квартиру в армянском городе Раздан. А в этой квартире живет ее муж, которого сейчас армянские власти фактически сделали бомжом.

По словам Джагинян, у нее на руках имеются все документы, подтверждающие тот факт, что квартира принадлежит ей с 1996 года. При этом она жила там с 1990 года. «В советское время была система контактов, я и поехала туда работать в школе. И в течении трех лет мне должны были предоставить жилье. А трудилась я там 10 лет. У меня есть и решение суда от 1996 года, по которому меня не имеют права выдворять из этой квартиры, есть и решение правительства о том, что это жилье по закону я могу приватизировать. Но я много раз обращалась к мэру (Раздана – Ред.), но квартиру в мою собственность мне так и не передали».

Джагинян заявляет, что обращалась она и в генпрокуратуру Армении. «Я жила там с 1990 года до приезда в Баку. И до последнего времени там проживал мой гражданский муж, мы вместе уже восьмой год. И сейчас его уже выселили, отняли ключи. Имущество осталось за закрытыми дверями и что от него останется – никто не знает».

Армянский правозащитник отмечает, что связывает последние события с выступлениями в азербайджанской прессе и ее приездом в Баку: «Я подняла вопрос о фактически террористических действиях властей Армении в отношении населения страны».

«Сейчас мой муж ночует в мастерской, там, где он чинит телевизоры. Его заработка с трудом хватает на жизнь», - говорит Джагинян.

По ее словам, необходимо давление на армянские власти со стороны компетентных международных органов.

- Получается, что армянские власти наказывают людей, которые имеют к вам то или иное отношение за вашу правозащитную деятельность?

- Да, получается так. Я сейчас стала обличителем армянских властей. Я вижу не внешнюю оболочку, а корни проблемы (в армянском обществе – Ред.). Но меня запугать не удастся!