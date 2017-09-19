В Армении журналистам запретили вход в парламент

Грайр Товмасян, бывший министр юстиции Армении, а ныне председатель комиссии государственного права и прав человека Национального собрания заявил, что не будет пускать на заседания своей парламентской группы журналистов, операторов, предложив представителям СМИ следить за происходящим из коридора.

Учитывая, что в Армении депутат вряд ли позволит себе категорические решения без благословения властей, после адвокатов режим намерен круто прижать и журналистов. Ну а там недалеко и до тотального преследования всех, кто имеет возможность обнародовать объективную оценку отдельных событий и общего положения в стране.

Если раньше журналисты на свой страх и риск все же рассказывали о преступлениях чиновников и политиков и, пусть и очень редко, все же добивались какой-то справедливости, то сегодня власть уже в открытую третирует прессу, противодействуя профессиональной деятельности ее представителей.

Для экстремистских армянских властей принцип «что хотим – то и делаем» - норма, обычный стиль поведения. Но ведь на этот раз речь идет о парламенте – представительстве народа, причем о комиссии, контролирующей права человека, то есть практически основной структуре института прав человека в стране. И глава этой структуры показывает пример публичного унижения людей определенной профессии. Пожалуй, ни с кем другим, кроме как с журналистами, такой наглядной экзекуции могло и не получиться - не тот формат. Но это не значит, что в стране спокойно живется, а главное, работается труженикам иных сфер. До предела закрутили гайки.

Сам же «законодатель» Грайр Товмасян в недавнем прошлом не представлял из себя ничего приметного и влачил жалкое существование за счет денег, высылаемых из Германии. Но потом не столько волею судеб, сколько благодаря такому ценному качеству, как лизоблюдство, он пробился в чиновники, причем почти сразу в «дамки». Но это отнюдь не значит, что теперь сей муж стал представлять из себя значимую личность – его скоморошьи попытки «участвовать в жизни государства» никто, естественно, не берет в расчет, но при этом используют кто хочет, как хочет и где хочет.

Понятно, что для единоличного принятия такого решения – не впускать в зал заседаний журналистов – Товмасян еще не дорос. Зато спущенное сверху указание - построить журналистов - дает возможность этой декорации самоутвердиться, унижая более образованных и независимых, имеющих, в отличие от него, настоящую профессию, а не купленные на черном рынке корочки о высшем образовании.