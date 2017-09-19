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Nordea покидает Россию

 

Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка, продав дочерний Нордеа банк. Об этом пишут «Ведомости», ссылающиеся на источники в банковской среде. По сведениям издания, Nordea обсуждала возможность сделки с Локо-банком и Совкомбанком. Переговоры ведутся с начала текущего года.

Как отмечают источники газеты, продать такой крупный актив сейчас достаточно сложно, и шведская группа рассматривает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки.

В Совкомбанке заявили, что не ведут переговоры о покупке Нордеа банка. Представитель Локо-банка заявил, что банк два года ищет возможность расширения бизнеса за счет покупки.

В январе этого года Нордеа банк продал свой розничный портфель на 16 миллиардов рублей Совкомбанку. 97 процентов кредитов были ипотечными, остальное — автокредиты и потребительские займы. Кредитная организация начала сворачивать розничный бизнес с 2015 года, когда банк проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы.

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