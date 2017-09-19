«Азербайджан» отсудил право строить мечеть в Екатеринбурге

Минстрой Свердловской области проиграл арбитражный суд по иску организации «Азербайджан».

Ранее ведомство отказалось выдавать разрешение на строительство мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Как поясняет Znak.com, мечеть планируется возвести рядом со старым мусульманским кладбищем на участке, который уже несколько лет находится в аренде у «Азербайджана».

Но в Министерстве строительства заявляли, что земля входит в охранную зону объекта культурного наследия «Некрополь». Свердловский арбитраж 18 октября 2017 года принял сторону мусульман.

Год назад областной Минстрой отказал «Азербайджану» в выдаче разрешения на строительство религиозного сооружения, ссылаясь на отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации.