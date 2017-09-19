В результате совместных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, Министерством культуры и туризма и Академией наук Азербайджана 385 предметов, представляющих археологический интерес и относящихся к различным периодам истории Азербайджана, были переданы в Джалилабадский историко-этнографический музей, сообщает Отдел по связям с общественностью СГБ.

По первичным данным Института археологии и истории НАНА, эти предметы культурно-материального наследия, включая предметы каменного века и первых веков средневековья, образцы оружия и бытовая утварь, женские украшения и домашние инструменты, серебряные монеты, представляют историческую ценность и нуждаются в дополнительном археологическом исследовании. После проведения этих исследований все эти предметы будут переданы в музеи.

Следует отметить, что редкие исторические предметы, переданные Джалилабадскому историко-этнографическому музею в условиях стремительно развивающегося туристического сектора в Азербайджане, сыграют значительную роль в продвижении пропаганды материально-культурного наследия нашего народа среди иностранных туристов.