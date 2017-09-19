В Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Об этом сообщили в Национальном бюро гидрометеорологии Минэкологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85%, днем - 35-40%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами возможен туман. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.