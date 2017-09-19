Если до сих пор о возрожающейся экономике говорили лишь официальные органы, что вызывало пересуды скептиков, то на сей раз Международный валютный фонд (МВФ) выразил свое отношение к реформам в Азербайджане. В частности, МВФ высоко оценивает меры, предпринятые правительством страны в сфере минимизации влияния резкого падения цен на нефть и стабилизации макроэкономической ситуации. Об этом заявил директор Департамента по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе недавней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Систематические консультации стран мира с международным финансовым регулятором представляют весьма полезные дискуссии для обеих сторон. И проводятся они, конечно же, не галочки ради, а с целью поддержания стабильности как в глобальной финансовой системе, так и в экономике отдельно взятой стороны. Это позволяет МВФ быть в курсе финансово-экономического состояния каждой страны, анализ которых дает возможность судить о предстоящих тенденциях и делать соответствующие прогнозы. А нам каждая такая встреча дает наиболее полную информацию о текущем состоянии собственной экономики и перспективах ее развития.

А в этом Азур был четок и принципиален. По его словам, в 2016 году экономика Азербайджана сократилась на 3,1%. Но к концу текущего года рецессия, скорее всего, уменьшится на 1%, а уже в следующем году экономика страны возобновит рост, и ВВП увеличится на 2%. Правда, данный прогноз является лишь предварительным и, как ожидается, может быть скорректирован к концу этого года. Более точные же прогнозы МВФ может скорректировать после того, как ознакомится с проектом госбюджета Азербайджана на 2018 год, который вскоре будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.

Азур по достоинству оценил большую работу, которую проделало правительство для восстановления экономики после падения цен на нефть. Причем, обвинять его в предвзятости просто невозможно, поэтому к его словам стоит отнестись внимательнее. МВФ с Азербайджаном никакие финансовые отношения не связывают. Вернее, Баку с 2005 года не заимствует средства у международной организации, долги давно возвращены. Следовательно, речь может идти лишь о честных доверительных переговорах. А Азур прямо отметил, что в стране были проведены крупные реформы, и экономика начала восстанавливаться. Ситуация постепенно нормализуется, достигнута монетарная стабильность. Все это, конечно, хорошо, и как бальзам разливается по душе каждого азербайджанца.

В то же время он же подчеркнул, что инфляция все еще находится на двузначном уровне, ее необходимо снизить до однозначного. Но особо представитель МВФ призвал продолжить реструктуризацию банковского сектора, так как от этого зависит восстановление экономики страны.

Кстати, это обстоятельство неоднократно подчеркивал и haqqin.az в своих аналитических выкладках. В отличие от нас представители МВФ обсуждали вопрос реструктуризации Межбанка и всего банковского сектора в целом в рамках встреч с руководством Минфина, Палаты надзора над страховыми рынками и Центробанка. И, думается, эти встречи помогут хоть как-то сдвинуть с места банковскую сферу страны.

В целом МВФ доволен тем, что правительство предприняло серьезные шаги для решения вопроса с проблемными банками. Фонд считает, что реструктуризация банковского сектора положительно скажется на его устойчивости, повысит доверие к финансовому и банковскому сектору, а также снизит бюджетные риски. Но вместе с тем призвал оказывать поддержку банковской деятельности. Комментарии тут, как говорится, излишни, для гармоничной деятельности экономики необходимо срочно восстановить ее банковскую систему.

Важным условием развития экономики страны является также дедолларизация, но она может стать возможной лишь после восстановления доверия к манату. И здесь не последнюю роль должны сыграть банки. Для этого нужны, в первую очередь, сильные и крепкие макроэкономические рамки, низкий дефицит бюджета, высокие валютные резервы Центробанка.

В нынешних условиях снижение уровня долларизации значительно укрепит экономику и банковскую систему. Но работа банков в этом направлении оставляет желать лучшего. Поэтому МВФ и призывает к необходимости продолжения реструктуризации банковской системы. Причем, для обеспечения стабильности банков мировой регулятор считает необходимым даже такие сложные шаги, как принятие новых правовых актов. Видать, не скоро еще нам предстоит увидеть налаженную банковскую систему.

Но, еще раз повторимся, все прогнозы МВФ – предварительные. В первой половине декабря этого года Азербайджан посетит миссия МВФ с целью проведения в Баку консультаций с правительством Азербайджана по конкретной статье Устава МВФ - IV. В ходе предстоящего визита намечаются обсуждения по прогнозам госбюджета страны на 2018 год, макроэкономическим показателям и итога проведенных экономических реформ. Вот тогда МВФ и сможет узнать результаты мер, предпринятых правительством, что может оказать влияние на его прогнозы по стране.

За оставшиеся три месяца экономические показатели Азербайджана обещают подняться еще выше. И уточненные прогнозы МВФ, думается, еще более нас обрадуют, чему послужат не только реформы внутри страны, но и относительно благоприятные цены на нефть на мировом рынке. Но смогут ли к этим показателям подтянуться и наши банки – сказать очень трудно. Да и что можно сказать про банки, которыми руководят Центробанк, многие полномочия которой переданы Палате надзора за финансовыми рынками. А полномочия последней, в свою очередь, в последнее время сильно ограничены и переданы уже другой структуре.