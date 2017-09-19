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Самир Шарифов: «Межбанк приватизируют в начале 2018 года»

 

Министерство финансов планирует начать подготовку стратегии приватизации Международного банка Азербайджана (МБА), сообщил во вторник журналистам министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, к данному процессу будут подключены консультанты, обладающие международным авторитетом.

"Как вы знаете, мы уже завершили процесс реструктуризации внешних обязательств банка. Мы думаем, что уже можно предпринимать предприватизационные шаги. Данный момент был также обсужден на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, и ЕБРР выразил желание участвовать в приватизации Межбанка. Пока рано говорить о конкретных шагах - мы подготовим стратегию, в разработке которой, скорее всего, примут участие международные консультанты", - сказал Шарифов.

По его словам, данная стратегия должна быть утверждена правительством.

"После утверждения банк будет объявлен открытым к приватизации. Наверное, это произойдет в начале 2018 года", - добавил министр.

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