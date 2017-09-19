Вагит Алекперов купил порт для мегаяхт в Барселоне

Катарский инвестиционный банк QInvest и инвестфонд Вагита Алекперова стали владельцами порта для мегаяхт OneOcean Port Vell в Барселоне. Банк приобрёл популярную гавань у компании Salamanca Group (Великобритания) через свою стопроцентную дочернюю компанию BOH LLC совместно с инвестиционным фондом, которым владеет семья совладельца "ЛУКойла", пишут российские СМИ.

Президент QInvest Тамим Хамад Аль-Кавари, комментируя сделку, высказал уверенность в будущем проекта, "потому что гавань является одним из самых престижных мест для стоянки люксовых яхт в европейском регионе".

Стороны не разглашают сумму сделки, а также доли новых владельцев.

Испанские журналисты ранее предполагали, что за инвесторами из Salamanca могли стоять олигархи Вагит Алекперов и Леонид Федун, которые контролируют нефтедобывающую компанию "ЛУКойл". По мнению испанских СМИ, россияне "замаскировали свои инвестиции через большую структуру корпоративных компаний, базирующихся в налоговых гаванях на Кипре, на Каймановых островах и на Виргинских островах".

Предыдущий владелец OneOcean Port Vell, инвестфирма Salamanca Group (она приобрела порт в 2010 году), инвестировал в его инфраструктуру около 100 млн евро.

По данным Барселонской торговой палаты, в 2016 году вся яхтенная индустрия в столице Каталонии сгенерировала порядка 850 млн евро прибыли. В этой цифре доля гавани для суперяхт составляет от 30 до 60 процентов. Как правило, цена покупки равна десятилетней прибыли. Но это весьма приблизительная оценка. Цена стоянки большой яхты в гавани может доходить до 50 тысяч евро в сутки. Яхты могут стоять долго — от 10 до 100 дней.