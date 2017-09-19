На центральной площади Еревана задержали женщин и детей

Несколько минут назад на площади Республики задержали и подвергли приводу в полицию Кентрон детей известного армянского оппозиционера Каро Егнукяна – Акоба, Симе, Элмона Егнукянов и членов Фронта армянских женщин - Рузанну Егнукян, Агавни Саакян и Гегецик Тоноян. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Фронт армянских женщин.

Родственников политических активистов задержали на центральной площади во время раздачи листовок-плакатов с фотографиями Жирайра Сефиляна и Каро Егнукяна участникам Шестого всеармянского форума “Армения - Диаспора”.