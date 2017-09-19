Бизнесмен Эмин Агаларов прокомментировал порталу SUPER заявление продюсера Игоря Крутого о том, что расходы на конкурс "Новая волна" в Сочи значительно превысили бюджет не менее грандиозного фестиваля "Жара" в Баку.

На просьбу дать оценку словам Крутого Агаларов заметил, что цифры бюджета "Жары", собравшей весь шоу-бизнес в столице Азербайджана, может знать только он.

«Не знаю, почему Игорь Крутой решил, что бюджет фестиваля "Жара" был 7 миллионов долларов, — высказался Эмин. — С учетом того, что я лично финансирую фестиваль и обладаю более точными данными. Возможно, он так и выглядел — на все 7 миллионов, и я очень рад, что Игорь Яковлевич дал такую высокую экспертную оценку моему фестивалю, ведь у него 15-летний опыт проведения "Новой волны". Наша "Жара" еще молодая, и это приятный комплимент от очень уважаемого мной человека».