Россия окончательно упразднила азербайджанскую диаспору

Апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК), передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу.

Представители общественной организации заявили, что "Всероссийский азербайджанский конгресс" столкнулся с рядом объективных обстоятельств, помешавших им выполнить требования Министерства юстиции РФ. По словам заявителя, выявленные Минюстом нарушения не носят неисправимый характер, а своевременному получению корреспонденции помешали внезапно возникшие внутренние проблемы с управляющими органами.

В свою очередь представитель Минюста заявила о грубом характере нарушений, некоторые из которых были неисправимыми и носили систематический характер.