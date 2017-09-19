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Экс-главе штаба Трампа предъявят обвинения

 

Следователи спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в стране в 2016 году, уведомили бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, о намерении предъявить ему обвинения. Об этом со ссылкой на заявление лиц, осведомленных о ходе проводимого Мюллером расследования, сообщает The New York Times.

Манафорт попал в сферу внимания помощников Мюллера практически с первых дней назначения последнего спецпрокурором в мае. К тому времени экс-руководитель штаба Трампа уже находился в разработке ФБР, заинтересовавшегося деятельностью его консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий.

В команде Мюллера предположили, что Манафорт мог предпринять какие-либо действия и для налаживания контактов между избирательной кампанией Трампа и Москвой.

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