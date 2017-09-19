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Додон отказался назначить прозападного политика на пост министра обороны

 

Президент Молдавии Игорь Додон официально уведомил Кабмин об отказе утверждать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу, отметив, что назначение на эту должность без его декрета будет незаконным, передает РИА Новости.

Ранее члены правительства Молдавии решили обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра, предложенного Кабмином.

"Передал в правительство официальное письмо, в котором отказываюсь утверждать кандидатуру господина Евгения Стурзы на пост министра обороны. Как и обещал, не утвердил и при второй попытке, ни при каких условиях", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он считает, что правительство "изобретает процедуры для привлечения Конституционного суда в свои политические комбинации". "Если нынешний состав Конституционного суда попробует исключить институт президента из процесса назначения министров и будет опять жонглировать законом в пользу правящей коалиции, то он окончательно себя дискредитирует. И он понесет ответственность в нужное время", — добавил Додон.

Он подчеркнул, что как глава государства "не может одобрить некомпетентную и политизированную кандидатуру во главе Национальной армии". "Любая попытка назначить его без президентского декрета будет незаконной. Такой "министр" будет нелегитимным. Его не признают ни институт президента, ни армия, ни граждане. Воинская честь не позволит военным быть руководимыми министром, навязанным неконституционными способами", — заключил президент.

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