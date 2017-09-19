Саакашвили отстранил своего пресс-секретаря

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили, отстранил от обязанностей своего пресс-секретаря Дарину Чиж за антисемитские высказывания. Об этом он сообщил в Facebook.

"Любой, даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем – вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице. Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно по причине ее высказывания", – написал Саакашвили.

По его словам, "не следует уподобляться тем, кто хотя бы намеками говорит на эти темы, так как я таких людей считаю личными врагами".